Лучше с Кимом, чем с конгрессом: от каких проблем бежит Трамп?
Дональд Трамп и Ким Чен Ын обсуждают в Ханое отказ КНДР от ядерного оружия.
Незадолго до нынешнего саммита Трамп заявил, что никого не хочет торопить, лишь бы Пхеньян подольше воздерживался от ядерных испытаний.
Однако либеральное издание Washington post усматривает в саммите и другую цель, которую преследовал президент.
По словам издания, он планировал даты своего саммита во Вьетнаме, чтобы буквально сбежать от проблем на родине.
Дело в том, что на открытом слушании в Конгрессе выступает бывший личный юрист Дональда Трампа Майкл Коэн, в своих письменных показаниях назвавший Трампа мошенником и расистом.
Также Коэн собирается рассказать о том, что вел переговоры с россиянами о строительстве Тармп-тауэр даже после того, как тот стал кандидатом в президенты.
О том, чем потенциально эти заявления могут грозить Трампу, рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне Сергей Горяшко.
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27 февраля 2019