Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Факельное шествие эстонских националистов
Около 5 тысяч человек прошли по центру Таллина, отмечая 101-ю годовщину независимости Эстонской республики. Это факельное шествие организовала националистическая партия ЭКРЕ.
Такие шествия проходят каждый год и собирают тысячи людей. Среди обычных граждан там появляются и “Солдаты Одина”, активисты движения против иммигрантов.
-
25 февраля 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне