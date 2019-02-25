Факельное шествие эстонских националистов
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Факельное шествие эстонских националистов

Около 5 тысяч человек прошли по центру Таллина, отмечая 101-ю годовщину независимости Эстонской республики. Это факельное шествие организовала националистическая партия ЭКРЕ.

Такие шествия проходят каждый год и собирают тысячи людей. Среди обычных граждан там появляются и “Солдаты Одина”, активисты движения против иммигрантов.

  • 25 февраля 2019
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