В Исаакиевскоми соборе спели про атомную бомбардировку США
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В Исаакиевском соборе спели песню про атомную бомбардировку США

На концерте к 23 февраля в Исаакиевском соборе исполнили песню про атомную бомбардировку США. Видео опубликовал Концертный хор Санкт-Петербурга в своем паблике во "ВКонтакте".

Саму песню еще в 80-е годы бард Андрей Козловский написал в качестве сатиры на советскую армию. Козловский рассказал Би-би-си, что тогда он практически "перепел учебник по боевым дисциплинам, в котором в те времена был один вероятный противник".

Хор Санкт-Петербурга исполнил "На подводной лодочке" после основной программы концерта, в которую вошли песни Владимира Высоцкого, Василия Соловьева-Седого и Александры Пахмутовой. "Песня шуточная и никаких призывов не содержит. Публика аплодировала стоя", - заявил Русской службе Би-би-си руководитель хора Владимир Беглецов.

  • 26 февраля 2019
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