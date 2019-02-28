Крупнейший винный погреб мира
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Экскурсия по самому большому в мире винному погребу

Когда-то в этих тоннелях недалеко от Кишенева добывали известняк. Теперь 200 км подземных галерей занимает хранилище "Милештий Мичь" - самый большой винный погреб не только в Европе, но и во всем мире.

Хранилище вмещает два миллиона бутылок ценой от 10 до 1500 евро. Основной рынок экспорта молдавских вин - страны восточной Европы, но в последние годы к ним присоединился и Китай.

  • 28 февраля 2019
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