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Экскурсия по самому большому в мире винному погребу
Когда-то в этих тоннелях недалеко от Кишенева добывали известняк. Теперь 200 км подземных галерей занимает хранилище "Милештий Мичь" - самый большой винный погреб не только в Европе, но и во всем мире.
Хранилище вмещает два миллиона бутылок ценой от 10 до 1500 евро. Основной рынок экспорта молдавских вин - страны восточной Европы, но в последние годы к ним присоединился и Китай.
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28 февраля 2019
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