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Видео
В Саратове чиновник зачитал приговор сыру
В Саратове уничтожили 12,6 кг санкционного сыра. Перед этим сотрудник Россельхознадзора зачитал "акт уничтожения", который в соцсетях назвали "приговором сыру".
Позже в ведомстве объяснили, что такая процедура необходима по закону. Кроме того, процесс уничтожения санкционных продуктов нужно записать на видео: это позволяет подтвердить факт утилизации.
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28 февраля 2019
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