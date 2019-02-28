В Саратове чиновник зачитал приговор сыру
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В Саратове чиновник зачитал приговор сыру

В Саратове уничтожили 12,6 кг санкционного сыра. Перед этим сотрудник Россельхознадзора зачитал "акт уничтожения", который в соцсетях назвали "приговором сыру".

Позже в ведомстве объяснили, что такая процедура необходима по закону. Кроме того, процесс уничтожения санкционных продуктов нужно записать на видео: это позволяет подтвердить факт утилизации.

  • 28 февраля 2019
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