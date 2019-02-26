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Видео
Как создавались спецэффекты в новых "Звездных войнах"
Специалист по визуальным эффектам Джулиан Фодди из компании ILM рассказал, как создавались визуальные эффекты в спин-оффе космической саги "Хан Соло: Звездные войны".
Некоторые идеи разработчики заимствовали у видеоблогеров из Youtube.
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26 февраля 2019
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