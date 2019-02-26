Как создавались спецэффекты в новых "Звездных войнах"
Media playback is unsupported on your device
Видео

Как создавались спецэффекты в новых "Звездных войнах"

Специалист по визуальным эффектам Джулиан Фодди из компании ILM рассказал, как создавались визуальные эффекты в спин-оффе космической саги "Хан Соло: Звездные войны".

Некоторые идеи разработчики заимствовали у видеоблогеров из Youtube.

  • 26 февраля 2019
Go to next video: ТВ-новости: что известно о деле экс-начальника отдела ФСБ и топ-менеджера "Касперского"