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Дональд Трамп и Ким Чен Ын: друзья или враги?
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встречаются вновь во вьетнамском Ханое, чтобы обсудить ядерную безопасность. До этого в их отношениях были как взлеты, так и падения.
Трамп успел назвать своего визави "щенком" и "человеком-ракетой". Ким же отзывался об американском президенте, как о "сумасшедшем старом дураке". Сейчас вроде бы контакт между политиками наладился. Трамп даже говорит, что после личной встречи они "влюбились". Но на долго ли?
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27 февраля 2019
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