ТВ-новости: что известно о деле экс-начальника отдела ФСБ и топ-менеджера "Касперского"?
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ТВ-новости: что известно о деле экс-начальника отдела ФСБ и топ-менеджера "Касперского"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 26 февраля:

  • Сдали хакеров? Экс-сотрудника ФСБ и топ-менеджера "Лаборатории Касперского" осудили в России за госизмену
  • Водитель, не спи. Оператор "Платона" собрался отслеживать все грузовики и автобусы в России
  • Наш броневик в Ханой летит, в Донг-Данге остановка. Ким Чен Ын и Дональд Трамп прибыли на встречу во Вьетнам
  • С десятком бомбочек под сотню мегатонн. В Исаакиевском соборе спели песню про ядерную бомбардировку США
  • 26 февраля 2019
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