ТВ-новости: как США вывели из строя "фабрику троллей" и какие выводы там сделали
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 27 февраля:
- Удар по фабрике троллей. Как киберкомандование США сумело отключить от интернета российское "Агенство интернет-исследований" накануне промежуточных выборов в США.
- Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн дает показания перед американским конгрессом. Наш корреспондент в Вашингтоне рассказывает о новых обвинениях против Трампа.
- Пакистан утверждает, что сбил индийские военные самолеты в своем воздушном пространстве. Обе страны обладают ядерным оружием.
- И как торговый центр превратился в пыточный. Мы показываем, что происходит внутри одной из самых страшных тюрем Венесуэлы, которая стала символом несвободы и несчастий некогда процветавшей страны.
-
27 февраля 2019