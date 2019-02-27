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Пожарные спасли толстую крысу
В Германии пожарные спасли толстую крысу, застрявшую в канализационном люке.
В спасении крысы участвовали сотрудники местной организации профессиональных спасателей животных и пожарные.
Необычный вызов поступил в службу спасения утром в воскресенье. На него откликнулись пожарные-волонтеры. Представитель организации по спасению животных Михаэль Зер был уже на месте, когда они приехали.
"У нее накопился зимний жир, и ее бедра прочно застряли в отверстии", - прокомментировал ситуацию один из спасателей.
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27 февраля 2019
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