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В Германии пожарные спасли толстую крысу, застрявшую в канализационном люке.

В спасении крысы участвовали сотрудники местной организации профессиональных спасателей животных и пожарные.

Необычный вызов поступил в службу спасения утром в воскресенье. На него откликнулись пожарные-волонтеры. Представитель организации по спасению животных Михаэль Зер был уже на месте, когда они приехали.

"У нее накопился зимний жир, и ее бедра прочно застряли в отверстии", - прокомментировал ситуацию один из спасателей.