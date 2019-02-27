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Конфликт Индии и Пакистана: 5 фактов
Пакистан сбил 2 индийских самолета, которые уничтожали боевиков, на территории спорного штата Кашмир.
Индия бомбила боевиков группировки "Джаиш-э-Мухаммад". Они взяли на себя ответственность за взрыв индийского патруля 14 февраля, в котором погибли 46 военнослужащих.
В видео Русской службы Би-би-си мы рассказываем о 5 фактах, которые нам известны об этом конфликте.
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27 февраля 2019
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