Конфликт Индии и Пакистана: 5 фактов

Видео

Пакистан сбил 2 индийских самолета, которые уничтожали боевиков, на территории спорного штата Кашмир.

Индия бомбила боевиков группировки "Джаиш-э-Мухаммад". Они взяли на себя ответственность за взрыв индийского патруля 14 февраля, в котором погибли 46 военнослужащих.

В видео Русской службы Би-би-си мы рассказываем о 5 фактах, которые нам известны об этом конфликте.