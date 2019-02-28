Кадры наводнения в Иерусалиме
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Кадры наводнения в Иерусалиме

После сильных дождей некоторые районы в Израиле были затоплены.

На окраине города мужчина забрался на крышу своей машины, чтобы спастись от потока воды.

За спасательной операцией наблюдали тысячи взволнованных зрителей в прямом эфире.

  • 28 февраля 2019
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