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Кадры наводнения в Иерусалиме
После сильных дождей некоторые районы в Израиле были затоплены.
На окраине города мужчина забрался на крышу своей машины, чтобы спастись от потока воды.
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За спасательной операцией наблюдали тысячи взволнованных зрителей в прямом эфире.
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28 февраля 2019
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