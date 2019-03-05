Ледовые дороги Эстонии: почему пристегиваться нельзя, а ездить быстро - можно?
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Ледовые дороги Эстонии: почему пристегиваться нельзя, а ездить быстро - можно?

Каждый год в Эстонии открываются сезонные трассы, которые проходят прямо по льду Балтики и Чудского озера. Ездить по таким дорогам дешевле и быстрее, чем по асфальту, зато правила движения сильно отличаются от обычных.

Как устроены ледовые трассы и насколько они эффективны, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

  • 5 марта 2019
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