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Ледовые дороги Эстонии: почему пристегиваться нельзя, а ездить быстро - можно?
Каждый год в Эстонии открываются сезонные трассы, которые проходят прямо по льду Балтики и Чудского озера. Ездить по таким дорогам дешевле и быстрее, чем по асфальту, зато правила движения сильно отличаются от обычных.
Как устроены ледовые трассы и насколько они эффективны, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
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5 марта 2019
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