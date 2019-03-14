Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Чем грозит снег и лед на городских крышах: история Миланы Каштановой
Эта зима выдалась в Санкт-Петербурге особенно снежной. Только за новогодние праздники от гололеда пострадали около 150 человек, двое - студент и женщина 79 лет - погибли.
- Зимний коллапс в Петербурге. Что мешает убрать снег?
- Как боролись со снегом в Петербурге и почему зима выдалась такой тяжелой. График
Такого обилия снега в городе не было с зимы 2010 года. Именно тогда на Милану Каштанову, которая приехала в Петербург из Эстонии учиться на психолога, упала глыба льда с одной из городских крыш.
По решению суда Милане выплатили 10 миллионов рублей - такой большой компенсации от ЖКС не получал никто. Но и эти деньги не помогли девушке окончательно вылечиться.
-
14 марта 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне