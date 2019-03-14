Чем грозит снег и лед на городских крышах: история Миланы Каштановой

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Эта зима выдалась в Санкт-Петербурге особенно снежной. Только за новогодние праздники от гололеда пострадали около 150 человек, двое - студент и женщина 79 лет - погибли.

Такого обилия снега в городе не было с зимы 2010 года. Именно тогда на Милану Каштанову, которая приехала в Петербург из Эстонии учиться на психолога, упала глыба льда с одной из городских крыш.

По решению суда Милане выплатили 10 миллионов рублей - такой большой компенсации от ЖКС не получал никто. Но и эти деньги не помогли девушке окончательно вылечиться.