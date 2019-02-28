ТВ-новости: почему Трамп и Ким Чен Ын не договорились?
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ТВ-новости: почему Трамп и Ким Чен Ын не договорились?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 28 февраля:

  • Встреча без обязательств. Переговоры лидеров США и КНДР завершились раньше запланированного и без конкретных договоренностей.
  • "Перерезать горло главному редактору?" Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко ответила на острые вопросы программы Би-би-си Hardtalk.
  • Под стражей. Мосгорсуд отказался отпустить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви из "Матросской тишины"
  • Что общего между советскими сатириками и рэпером Фейсом? В российский прокат выходит фильм "Юморист".
  • 28 февраля 2019
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