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ТВ-новости: почему Трамп и Ким Чен Ын не договорились?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 28 февраля:
- Встреча без обязательств. Переговоры лидеров США и КНДР завершились раньше запланированного и без конкретных договоренностей.
- "Перерезать горло главному редактору?" Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко ответила на острые вопросы программы Би-би-си Hardtalk.
- Под стражей. Мосгорсуд отказался отпустить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви из "Матросской тишины"
- Что общего между советскими сатириками и рэпером Фейсом? В российский прокат выходит фильм "Юморист".
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28 февраля 2019
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