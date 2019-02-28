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Гендиректор "Медузы": ребята из Кремля - самые искренние приверженцы двойных стандартов
Галина Тимченко, генеральный директор и учредитель одного из самых авторитетных негосударственных СМИ на русском языке - издания "Медуза" - побывала в гостях у программы Би-би-си HardTalk.
В этой программе гостям задают острые вопросы.
Среди прочего ведущая Сара Монтэгю попросила Галину Тимченко прокомментировать слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что свобода слова в России не ущемляется.
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28 февраля 2019
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