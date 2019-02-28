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Хотел слишком много: встреча Трампа и Кима закончилась безрезультатно
Саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Ханое завершился безрезультатно и раньше, чем планировалось.
Несмотря на большие надежды, поводы для которых подавали оба политика, никакого договора по главному вопросу - ядерному разоружению - так и не было достигнуто.
Более того, Дональд Трамп хоть и признал, что встреча прошла в дружественной обстановке, но дал понять, что повода для нового саммита пока не видит.
По словам президента США, северокорейский лидер хотел слишком многого в обмен на слишком малое.
Что же именно сорвало переговоры?
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28 февраля 2019
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