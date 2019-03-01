ТВ-новости: Лукашенко никуда уходить не собирается. Кремлю придется с этим жить
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ТВ-новости: Лукашенко уходить не собирается. Кремлю придется с этим жить

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 1 марта:

•Александр Лукашенко говорит, что не может не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Беларуси.

•РПЦ должна смириться с тем, что произошло на Украине. Об этом в интервью Би-би-си сказал митрополит недавно созданной Православной церкви Украины Епифаний.

•Два миллиона бутылок вина и 200 километров подземных туннелей. Мы побываем в самом большом в мире винном погребе.

  • 1 марта 2019
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