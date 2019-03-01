Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Я не могу иначе!" Лукашенко идет в президенты
Александр Лукашенко идет в президенты. Об этом он заявил на большой многочасовой пресс-конференции в Минске. И объяснил это тем, что этого хочет не только и не столько он сам.
Еще белорусский лидер говорил об отношениях с Россией ("Россия не хочет потерять Беларусь"), о возможности создания единого государства (предложил включить Россию в состав Беларуси), а также затронул болезненный вопрос о поставках российских нефтепродуктов в страну.
Выступление белорусского лидера анализирует политический обозреватель Артем Шрайбман.
-
1 марта 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне