"Я не могу иначе!" Лукашенко идет в президенты

Видео

Александр Лукашенко идет в президенты. Об этом он заявил на большой многочасовой пресс-конференции в Минске. И объяснил это тем, что этого хочет не только и не столько он сам.

Еще белорусский лидер говорил об отношениях с Россией ("Россия не хочет потерять Беларусь"), о возможности создания единого государства (предложил включить Россию в состав Беларуси), а также затронул болезненный вопрос о поставках российских нефтепродуктов в страну.

Выступление белорусского лидера анализирует политический обозреватель Артем Шрайбман.