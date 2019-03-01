Лукашенко - в президенты: я не могу иначе!
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"Я не могу иначе!" Лукашенко идет в президенты

Александр Лукашенко идет в президенты. Об этом он заявил на большой многочасовой пресс-конференции в Минске. И объяснил это тем, что этого хочет не только и не столько он сам.

Еще белорусский лидер говорил об отношениях с Россией ("Россия не хочет потерять Беларусь"), о возможности создания единого государства (предложил включить Россию в состав Беларуси), а также затронул болезненный вопрос о поставках российских нефтепродуктов в страну.

Выступление белорусского лидера анализирует политический обозреватель Артем Шрайбман.

  • 1 марта 2019
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