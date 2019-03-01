Глава новой украинской церкви: "У российской пропаганды огромное влияние"

Лучше с Кимом, чем с конгрессом: от каких проблем бежит Трамп?

Встреча Дональда Трампа в Ким Чен Ыном в Ханое проходит на фоне слушаний в Конгрессе, на которых бывший юрист президента США назвал его мошенником.