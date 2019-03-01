Глава новой украинской церкви: "У российской пропаганды огромное влияние"

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Митрополит Епифаний о патриархе Кирилле, пропаганде и отношении к ЛГБТ
Предстоятель новосозданной Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал в интервью Би-би-си, что думает о патриархе Кирилле, почему украинскую церковь не спешат признавать другие поместные церкви и как новая церковь отнесется к представителям ЛГБТ-сообщества.
Митрополиту Епифанию (Сергею Думенко) - 40 лет.
До Объединительного собора, избравшего его предстоятелем новой автокефальной церкви, он был митрополитом Переяславским и Белоцерковским Украинской православной церкви Киевского патриархата.
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1 марта 2019
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