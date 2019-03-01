Поезд прошел сквозь стену огня в Приморье
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Поезд прошел сквозь стену огня в Приморье

В Приморском крае на видео записали момент, когда поезд проходит прямо сквозь стену огня и смога. Природные пожары возникают по всему Приморью из-за аномально теплой зимы.

Особый противопожарный режим введен в 11 районах края. На борьбу с огнем готовы привлечь более 13 тысяч человек.

  • 1 марта 2019
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