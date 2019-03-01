Пес покойного Буша-старшего нашел новую работу
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Пес покойного Буша-старшего нашел новую работу

Пес Салли был с бывшим президентом США Джорджем Бушем-старшим последние месяцы его жизни. Он остался предан ему и после смерти.

Но теперь для Салли нашли новую работу. Он будет помогать ветеранам морской пехоты США.

  • 1 марта 2019
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