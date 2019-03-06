Без дизельного топлива, без водителя и без руля
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Без дизельного топлива, без водителя и без руля

В Швейцарии пассажиров возит электрический автобус с автопилотом. Самоуправляемый электробус.

Вместо водителя в салоне - оператор. Но он только наблюдает. Человек может взять управление на себя лишь в экстренной ситуации.

Правда, крутить ему придется не руль, а джойстик от игровой консоли.

  • 6 марта 2019
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