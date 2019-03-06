Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Без дизельного топлива, без водителя и без руля
В Швейцарии пассажиров возит электрический автобус с автопилотом. Самоуправляемый электробус.
Вместо водителя в салоне - оператор. Но он только наблюдает. Человек может взять управление на себя лишь в экстренной ситуации.
Правда, крутить ему придется не руль, а джойстик от игровой консоли.
-
6 марта 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне