Черное на белом. Арктика - лучшее место для поиска метеоритов.
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Черное на белом. Арктика - лучшее место для поиска метеоритов

36 метеоритов на двоих. Ученые из Манчестерского университета объясняют, почему Арктика - лучшее на Земле место для поиска небесных тел.

Дело в том, что там их особенно удобно искать. Черные камни хорошо видно на белом снегу.

Некоторые - совсем маленькие, но есть и размером с дыню. Эти находки помогут ученым лучше узнать, как сформировалась Солнечная система.

  • 7 марта 2019
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