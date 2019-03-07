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Черное на белом. Арктика - лучшее место для поиска метеоритов
36 метеоритов на двоих. Ученые из Манчестерского университета объясняют, почему Арктика - лучшее на Земле место для поиска небесных тел.
Дело в том, что там их особенно удобно искать. Черные камни хорошо видно на белом снегу.
Некоторые - совсем маленькие, но есть и размером с дыню. Эти находки помогут ученым лучше узнать, как сформировалась Солнечная система.
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7 марта 2019
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