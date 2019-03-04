"Не бойтесь быть свободными": что молодые люди из России и Украины хотели бы сказать друг другу
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"Не бойтесь быть свободными": что молодые люди из России и Украины говорят друг другу

Что общего у россиян и украинцев и какими будут Россия и Украина через 20 лет? Мы спросили молодых людей из двух стран о том, что они думают друг о друге, своих странах и возможности начать диалог.

В 2015 году украинские студенты записали обращение к российским. И получили сразу несколько ответов - на одних видео россияне извинялись за войну, на других - призывали украинцев разобраться с проблемами внутри своей страны.

Спустя почти пять лет Русская служба Би-би-си собрала в Лондоне молодых людей из Украины и России, чтобы попробовать понять, возможно ли сбить градус вражды между двумя народами.

  • 4 марта 2019
Go to next video: Как сбить градус вражды: дебаты молодых украинцев и россиян на Би-би-си