Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Кит Флинт уже никогда не состарится
Песня Firestarter группы Prodigy во второй половине 90-х была одним из самых хитов в России.
Редкий час обходился без нее в эфире большинства коммерческих станций, транслировавших популярную музыку.
В понедельник стало известно, что вокалист Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в Эссексе.
Основатель Prodigy Лиам Хоулетт написал, что Флинт покончил жизнь самоубийством.
О причинах успеха группы в России мы спросили ведущего телеканала "Дождь" Михаила Козырева.
-
5 марта 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне