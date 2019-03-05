Кит Флинт уже никогда не состарится
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Кит Флинт уже никогда не состарится

Песня Firestarter группы Prodigy во второй половине 90-х была одним из самых хитов в России.

Редкий час обходился без нее в эфире большинства коммерческих станций, транслировавших популярную музыку.

В понедельник стало известно, что вокалист Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в Эссексе.

Основатель Prodigy Лиам Хоулетт написал, что Флинт покончил жизнь самоубийством.

О причинах успеха группы в России мы спросили ведущего телеканала "Дождь" Михаила Козырева.

  • 5 марта 2019
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