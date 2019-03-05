У эстонской политики появилось женское лицо
Победу на парламентских выборах в Эстонии одержала Партия реформ, получившая треть мест.
Пророссийская партия потеряла большинство в парламенте Эстонии.
Лидер Партии реформ - Кая Каллас - скорее всего станет первой в истории Эстонии женщиной, возглавившей правительство.
Ей 41 год, она юрист по образованию с большим политическим багажом.
Кая Каллас заявила, что рассматривает несколько вариантов коалиции, но о сотрудничестве с правыми речь не идет.
О реакции на выборы в стране и о том, что эти результаты могут означать для отношений с Россией, рассказывает из Таллина Оксана Антоненко.
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5 марта 2019
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