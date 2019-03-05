Вексельберг-Пригожин-Трамп: новое расследование в США
Юридический комитет палаты представителей США начал новое расследование в отношении президента Трампа.
Поводом стало выступление бывшего юриста Трампа Майкла Коэна, который рассказал конгрессу, что Трамп знал о встрече с российским юристом Натальей Весельницкой и компромате на Хиллари Клинтон, и, что будучи кандидатом в президенты, вел бизнес-переговоры с Россией о строительстве Трамп-тауэр.
Демократы подозревают Трампа в злоупотреблении полномочиями, коррупции и препятствовании правосудию.
Конгрессмены очень хотели бы, чтобы на их вопросы ответили Евгений Пригожин, которого российские СМИ называют поваром Путина и связывают с ЧВК Вангнера, а также миллиардер Виктор Вексельберг.
О новом расследовании рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне Сергей Горяшко.
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5 марта 2019