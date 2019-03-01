Как сбить градус вражды: дебаты молодых украинцев и россиян на Би-би-си
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Как сбить градус вражды: дебаты молодых украинцев и россиян на Би-би-си

Молодые люди из Украины и России встретились в Лондоне на дебатах Русской службы Би-би-си и попытались договориться о том, что такое свобода - и можно ли что-то исправить в отношениях двух стран.

Мы пригласили в одну студию украинских и российских активистов, студентов, ютуберов, писателей и правозащитников.

Что из этого получилось – смотрите в понедельник, 4 марта, в эфире телеканала "Дождь" и на нашем канале в YouTube в 21:00 по Московскому времени.

  • 1 марта 2019
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