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Отравление Скрипалей: пять главных вопросов год спустя
Год назад в британском городе Солсбери "Новичком" были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Отвечаем на пять главных вопросов, которые остались в этом деле.
Скрипали выжили и после курса лечения были выписаны из местной больницы.
Великобритания обвинила Россию в организации покушения. В Москве отвергают эти обвинения.
Как пострадавшим удалось выжить после покушения? Почему не отравились нападавшие? И где сейчас Скрипали? На эти и другие вопросы отвечает корреспондент Би-би-си Ольга Ившина.
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4 марта 2019
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