Впервые частный космический корабль пристыковался к МКС
Media playback is unsupported on your device
Видео

Новый успех SpaceX: что нужно знать о космическом корабле Dragon

На выходных к МКС впервые пристыковался частный космический корабль. Им стал Dragon Crew, который разработала американская комапния SpaceX.

Стыковка произошла в режиме автопилота: из пассажиров на борту находился лишь манекен Рипли. Такое имя он получил в честь главной героини фильма "Чужой". В будущем корабль будет доставлять на МКС астрановтов и грузы.

  • 4 марта 2019
Go to next video: Туристы отправятся к Луне на ракете SpaceX