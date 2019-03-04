Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Новый успех SpaceX: что нужно знать о космическом корабле Dragon
На выходных к МКС впервые пристыковался частный космический корабль. Им стал Dragon Crew, который разработала американская комапния SpaceX.
Стыковка произошла в режиме автопилота: из пассажиров на борту находился лишь манекен Рипли. Такое имя он получил в честь главной героини фильма "Чужой". В будущем корабль будет доставлять на МКС астрановтов и грузы.
-
4 марта 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне