В Колорадо лавина сошла прямо на шоссе. Видео
Media playback is unsupported on your device
Видео

В Колорадо лавина сошла прямо на шоссе. Видео

В американском штате Колорадо недалеко от города Фриско на шоссе сошла снежная лавина. Видео записали отец с сыном, которые в этот момент ехали кататься на лыжах.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако местные власти предупредили, что сход лавины может повториться.

  • 5 марта 2019
Go to next video: В Альпах специально устроили сход лавины: видео