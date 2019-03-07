Трамп назвал главу Apple... Эпплом
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Трамп перепутал имя главы Apple и назвал его "Тим Эппл"

На заседании в Белом доме, где обсуждались вопросы трудоустройства в США, Дональд Трамп обратился к Тиму Куку и случайно оговорился. Президент назвал главу Apple Тимом Эпплом.

  • 7 марта 2019
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