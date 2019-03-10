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В Москве прошел митинг против "суверенного рунета"
На проспекте Сахарова в Москве прошла многотысячная акция протеста против изоляции российского сегмента интерната.
Поводом стал законопроект "о суверенном интернете", который в феврале был принят в первом чтении российскими властями. Авторы документа уверяют, что он должен помочь стабильной работе рунета в случае кибератак со стороны Запада.
В ходе митинга полиция задержала 28 человек, позже их всех отпустили.
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10 марта 2019
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