Первое интервью с обвиняемым по делу "Фабрики троллей"
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Первое интервью с обвиняемым по делу "фабрики троллей". Видео

Сергей Полозов - один из 13 человек, которые значатся в так называемом "списке Мюллера". В США этих людей обвиняют во вмешательстве в выборы президента 2016 года, на которых победил Дональд Трамп.

Возглавляет "список Мюллера" бизнесмен Евгений Пригожин - предполагаемый спонсор "фабрики троллей", также известной как "Агентство интернет-исследований".

По версии обвинения, именно эта компания создала сеть фальшивых аккаунтов в "Твиттере" и "Фейсбуке", через которые могла повлиять на результаты американских выборов.

  • 14 марта 2019
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