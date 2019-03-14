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Видео
Первое интервью с обвиняемым по делу "фабрики троллей". Видео
Сергей Полозов - один из 13 человек, которые значатся в так называемом "списке Мюллера". В США этих людей обвиняют во вмешательстве в выборы президента 2016 года, на которых победил Дональд Трамп.
Возглавляет "список Мюллера" бизнесмен Евгений Пригожин - предполагаемый спонсор "фабрики троллей", также известной как "Агентство интернет-исследований".
По версии обвинения, именно эта компания создала сеть фальшивых аккаунтов в "Твиттере" и "Фейсбуке", через которые могла повлиять на результаты американских выборов.
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14 марта 2019
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