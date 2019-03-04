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ТВ-новости: год после отравления "Новичком" - вернулся ли Солсбери к нормальной жизни
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 4 марта:
- Как чувствуют себя пострадавшие после нападения в Солбсери и на каком этапе находится следствие.
- Свидетели Иеговы в Сургуте заявляют о пытках - репортаж корреспондента Би-би-си.
- Изменятся ли отношения Таллинна с Москвой после выборов в Эстонии.
- Умер вокалист Prodigy Кит Флинт - в чем феномен этой группы?
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4 марта 2019
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