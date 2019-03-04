ТВ-новости: год после отравления "Новичком" - вернулся ли Солсбери к нормальной жизни
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ТВ-новости: год после отравления "Новичком" - вернулся ли Солсбери к нормальной жизни

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 4 марта:

  • Как чувствуют себя пострадавшие после нападения в Солбсери и на каком этапе находится следствие.
  • Свидетели Иеговы в Сургуте заявляют о пытках - репортаж корреспондента Би-би-си.
  • Изменятся ли отношения Таллинна с Москвой после выборов в Эстонии.
  • Умер вокалист Prodigy Кит Флинт - в чем феномен этой группы?
  • 4 марта 2019
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