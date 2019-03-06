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“Я думал, что здесь же умру”: рассказы свидетелей Иеговы, которые заявили о пытках
Два года назад Верховный суд России запретил деятельность организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы" и всех его региональных отделений. В феврале 2019 года в Сургуте задержали около 40 свидетелей Иеговы. Позже семеро из них заявили, что в местном следственном отедел их пытали из-за религиозных убежедений.
По словам мужчин, к ним применяли электрошок, избивали и душили. Управление Следственного комитета по ХМАО-Югре сообщило, что начало проверку этих сообщений.
Подробности смотрите в видео корреспондента Би-би-си Сары Рейнсфорд.
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6 марта 2019
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