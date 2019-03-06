Володин отчитал министра
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В Госдуме отчитали министра Максима Орешкина

Депутаты и Вячеслав Володин отчитали министра Максима Орешкина, когда тот выступал в Госдуме. Спикер заявил, что глава минэкономразвития не смог раскрыть обсуждаемую тему.

Министр выступал с докладом о приоритетах социально-экономического развития России, но не смог ответить на некоторые вопросы депутатов. В итоге парламентский час с участием Орешкина решили перенести.

  • 6 марта 2019
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