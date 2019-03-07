Американский сенатор рассказала об изнасиловании в армии
Media playback is unsupported on your device
Видео

Американский сенатор рассказала об изнасиловании в армии

Сенатор от штата Аризона Марта Максалли рассказала о том, что во время службы в американских ВВС была изнасилована старшим по званию. Она сделала это заявление во время слушаний, посвященных предотвращению сексуального насилия на военной службе.

Максалли служила в военной авиации в 1988-2010 годы и стала первой женщиной, принявшей участие в боевых действиях американских ВВС. Она заняла пост сенатора от Аризоны в 2018 году, а ранее была членом палаты представителей,

  • 7 марта 2019
Go to next video: Нобелевская премия мира против сексуального насилия