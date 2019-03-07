Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Американский сенатор рассказала об изнасиловании в армии
Сенатор от штата Аризона Марта Максалли рассказала о том, что во время службы в американских ВВС была изнасилована старшим по званию. Она сделала это заявление во время слушаний, посвященных предотвращению сексуального насилия на военной службе.
Максалли служила в военной авиации в 1988-2010 годы и стала первой женщиной, принявшей участие в боевых действиях американских ВВС. Она заняла пост сенатора от Аризоны в 2018 году, а ранее была членом палаты представителей,
-
7 марта 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне