ТВ-новости: демократы США хотят допросить Вексельберга и Пригожина о связях с Трампом
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 5 марта:
- Вексельберг, Пригожин, Трамп. В США начато новое расследование в отношении президента. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и коррупции, а также требуют рассказать о переговорах с Путиным.
- Отомстить Порошенко или верить новым политикам. Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью Би-би-си рассказал о своем отношении к лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому.
- Остановить СПИД. Второй пациент в истории смог излечиться от вируса ВИЧ после терапии с использованием пересадки костного мозга.
- По Чудскому озеру. Почему на ледовых дорогах Эстонии пристегиваться нельзя, а ездить быстро - можно?
-
5 марта 2019