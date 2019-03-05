Выбор Украины: два кандидата одного олигарха?
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Выборы на Украине: два кандидата одного олигарха?

Последние социологические опросы на Украине говорят о том, что в президентской гонке уверенно лидирует шоумен Владимир Зеленский - за него готовы отдать голоса более 25% опрошенных.

За действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать чуть более 16,5% избирателей и почти столько же - за бывшего премьера Юлию Тимошенко.

У Юрия Бойко, которого называют пророссийским кандидатом, - чуть больше 11%.

Многие считают Владимира Зеленского кандидатом олигарха Игоря Коломойского. С другой стороны, Коломойский на своем канале много эфирного времени предоставляет и Юлии Тимошенко.

О симпатиях и антипатиях в украинской политике рассказывает кореспондент Би-би-си, который взял у Коломойского интервью в Израиле.

  • 5 марта 2019
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