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Хакер-миллионер: как 19-летний аргентинец зарабатывает на уязвимостях в интернете
19-летний аргентинец Сантьяго Лопес заработал больше миллиона долларов на поиске уязвимостей на сайтах. Хакер-самоучка нашел уже больше 1600 багов и благодаря ему интернет стал намного безопасней.
За каждую найденную уязвимость Сантьяго получает тысячи долларов.
Это в 40 раз больше средней зарплаты в Аргентине.
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12 марта 2019
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