Хакер-миллионер: как 19-летний аргентинец зарабатывает на уязвимостях в интернете
Media playback is unsupported on your device
Видео

Хакер-миллионер: как 19-летний аргентинец зарабатывает на уязвимостях в интернете

19-летний аргентинец Сантьяго Лопес заработал больше миллиона долларов на поиске уязвимостей на сайтах. Хакер-самоучка нашел уже больше 1600 багов и благодаря ему интернет стал намного безопасней.

За каждую найденную уязвимость Сантьяго получает тысячи долларов.

Это в 40 раз больше средней зарплаты в Аргентине.

  • 12 марта 2019
Go to next video: Бывшие сотрудники ФСБ и "Лаборатории Касперского" осуждены за измену