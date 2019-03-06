ТВ-новости: кого в России накажут за "фейки"?
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ТВ-новости: кого в России накажут за "фейки"?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 6 марта:

  • Наказание за "фейки" и неуважение к власти. Госдума одобрила новую версию скандального законопроекта, повышающего штрафы в десятки раз.
  • За интернет и злостное нарушение режима. Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара переведена в колонию.
  • Голод и ядерные ракеты. ООН говорит о худшем урожае в КНДР за последние десять лет, а аналитики утверждают, что Пхеньян восстанавливает испытательный полигон.
  • Футбольный клуб или модный бренд. Почему "Пари Сен-Жермен" популярен у знаменитостей и как он завоевывает мировые рынки.
  • 6 марта 2019
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