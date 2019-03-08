ТВ-новости: новая космическая капсула для коммерческих перевозок пассажиров успешно вернулась на Землю
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ТВ-новости: Dragon успешно слетал в космос и вернулся на Землю

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 8 марта:

  • Новая космическая капсула для коммерческих перевозок пассажиров успешно вернулась на Землю.
  • Как российская певица пытается помочь жертвам домашнего насилия.
  • Британия готовится к решающей неделе для "брексита".
  • Тяжелая служба разведчиц в израильской армии.
  • 8 марта 2019
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