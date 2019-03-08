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ТВ-новости: Dragon успешно слетал в космос и вернулся на Землю
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 8 марта:
- Новая космическая капсула для коммерческих перевозок пассажиров успешно вернулась на Землю.
- Как российская певица пытается помочь жертвам домашнего насилия.
- Британия готовится к решающей неделе для "брексита".
- Тяжелая служба разведчиц в израильской армии.
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8 марта 2019
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