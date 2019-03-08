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Что будет с Британией 29 марта? Один из вариантов - ничего
Премьер-министр Тереза Мэй призвала европейских чиновников сделать еще одно усилие для того, чтобы британский парламент согласился с планом выхода страны из ЕС.
Глава правительства предупредила, что если ее план "брексита" провалится, то Британия может так и не покинуть Евросоюз.
Следующая неделя станет для судьбы брексита решающей - парламенту предстоит принять окончательное решение о форме выхода из ЕС.
Олег Антоненко и Юрий Вендик обсуждают, какой исход наиболее вероятен.
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8 марта 2019
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