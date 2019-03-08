Мэй vs парламент: кто победит на ключевых голосованиях по "брекситу"?
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Что будет с Британией 29 марта? Один из вариантов - ничего

Премьер-министр Тереза Мэй призвала европейских чиновников сделать еще одно усилие для того, чтобы британский парламент согласился с планом выхода страны из ЕС.

Глава правительства предупредила, что если ее план "брексита" провалится, то Британия может так и не покинуть Евросоюз.

Следующая неделя станет для судьбы брексита решающей - парламенту предстоит принять окончательное решение о форме выхода из ЕС.

Олег Антоненко и Юрий Вендик обсуждают, какой исход наиболее вероятен.

  • 8 марта 2019
Go to next video: Тереза Мэй: второго референдума о "брексите" не будет