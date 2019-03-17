Строитель снес 5 домов из-за спора с заказчиком об оплате
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Строитель снес пять домов из-за спора с заказчиком об оплате

Строитель из Великобритании снес пять только что построенных домов из-за спора с заказчиком об оплате и снял все это на камеру.

Он нанес ущерб в один миллион фунтов и теперь проведет четыре года в тюрьме. Судья назвал его действия "актом возмездия".

  • 17 марта 2019
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