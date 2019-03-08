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Видео
Необычная рота: израильские девушеки на передовой
В Израиле служат все, вне зависимости от пола. Все больше девушек выбирают службу на передовой. Обычно на боевых должностях они служат вместе с молодыми людьми.
Но есть одна необычная рота, которая состоит только из представительниц "слабого пола".
Как на защите южных границ Израиля оказались в основном девушки - в видео Русской службы Би-би-си.
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8 марта 2019
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