Необычная рота:
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Необычная рота: израильские девушеки на передовой

В Израиле служат все, вне зависимости от пола. Все больше девушек выбирают службу на передовой. Обычно на боевых должностях они служат вместе с молодыми людьми.

Но есть одна необычная рота, которая состоит только из представительниц "слабого пола".

Как на защите южных границ Израиля оказались в основном девушки - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 8 марта 2019
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