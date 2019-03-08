Возвращение на Землю корабля Crew Dragon: видео
Новый американский частный космический корабль Crew Dragon завершил свой испытательный полет и успешно приводнился в Атлантическом океане.
Космический аппарат разработан компанией Илона Маска SpaceX.
Теперь специалисты будут изучать полученные в ходе полета данные. Если результаты удовлетворят специалистов, то первый полет Crew Dragon с экипажем на борту станет возможен уже в этом году.
В этом году также должен состояться испытательный полет другого частного корабля – Starliner, разработанного компанией Boeing.
С тех пор как восемь лет назад США перестали использовать шаттлы, американцы отправляют астронавтов в космос при помощи российских ракет-носителей "Союз".
Частные корабли могут стать новой альтернативой.
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8 марта 2019