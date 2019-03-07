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ТВ-новости: за что МТС оштрафовали почти на $1 млрд в США?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 7 марта:
- Роман Абрамович продал все принадлежавшие ему акции "Первого канала".
- Евгений Ройзман делится опытом политического выживания.
- Компания МТС заплатит гигантский штраф за взятки в Узбекистане.
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7 марта 2019
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