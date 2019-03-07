ТВ-новости: за что МТС оштрафовали почти на $1 млрд в США?
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ТВ-новости: за что МТС оштрафовали почти на $1 млрд в США?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 7 марта:

  • Роман Абрамович продал все принадлежавшие ему акции "Первого канала".
  • Евгений Ройзман делится опытом политического выживания.
  • Компания МТС заплатит гигантский штраф за взятки в Узбекистане.
  • 7 марта 2019
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