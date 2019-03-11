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Четыре беды Рунета: от чего страдает российская сеть?
Около 15 тыс. человек вышло в Москве на акцию протеста против изоляции Рунета.
Этот митинг стал одним из самых многочисленных из всех, к организации которых власти не имеют отношения.
Даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что в плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать.
Какие удары перенес Рунет за последний год?
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11 марта 2019
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